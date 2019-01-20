Son Dakika Haberleri: Dumandan Etkilenen Köpeğe Veteriner Müdahalesi

Dumandan Etkilenen Köpeğe Veteriner Müdahalesi

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen köpek, itfaiye ekipleri ve bir veteriner hekimin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Dumandan Etkilenen Köpeğe Veteriner Müdahalesi, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen köpek, itfaiye ekipleri ve bir veteriner hekimin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Akarca Caddesi'ndeki güvenlik sistemleri ve ürünlerinin satıldığı iş yerinde çıkan yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen bir köpeğe itfaiye ekipleri ve olay yerinde bulunan veteriner hekim müdahale etti.

Köpeğe ilk yardımda bulunan itfaiye ekipleri ve veteriner hekim, baygın haldeki köpeğin kendisine gelmesini sağladı.

Hayata tutunan köpek, tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:32 Kaynak: AA

İtfaiye, Güncel
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