Dumandan Etkilenen Köpeğe Veteriner Müdahalesi - Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen köpek, itfaiye ekipleri ve bir veteriner hekimin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen köpek, itfaiye ekipleri ve bir veteriner hekimin müdahalesiyle hayata döndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Akarca Caddesi'ndeki güvenlik sistemleri ve ürünlerinin satıldığı iş yerinde çıkan yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangında dumandan etkilenen bir köpeğe itfaiye ekipleri ve olay yerinde bulunan veteriner hekim müdahale etti.



Köpeğe ilk yardımda bulunan itfaiye ekipleri ve veteriner hekim, baygın haldeki köpeğin kendisine gelmesini sağladı.



Hayata tutunan köpek, tedavi altına alındı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstanbul'da Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yanarak Can Verdi

Çalışanlar Dikkat! Keyfi Rapor Almak İşten Atılma Sebebi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Müjdeyi Verdi: Bundan Sonra İş Garantili Liseleri Ön Plana Çıkaracağız