Son Dakika Haberleri: Dumandan Etkilenen Köpek Ambulansla Hayata Döndü

Dumandan Etkilenen Köpek Ambulansla Hayata Döndü

55 dakika önce

Ramazan EĞRİ Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA - ÜSKÜDAR'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen köpek, itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı.

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Ramazan EĞRİ Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA  - ÜSKÜDAR'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen köpek, itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı. Köpeğini baygın vaziyette bulan ev sahibi ağlayarak köpeğinin başında bekledi. Nefes alamayan köpek, 112 görevlileri ve itfaiye erleri tarafından ambulansa taşınarak veteriner kliniğine götürüldü.

 

İTFAİYE KÖPEĞİ KURTARDI

Üsküdar Salacak Mahallesi Dr. Sıtkı Özferendeci Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın ikinci katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Evde kimse olmadığı sırada elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında yoğun dumanı fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Bu sırada eve gelen ev sahibi Bağdat Vural, köpeğinin içeride olduğu söyledi. İtfaiye erleri yanan eve girerek 3 yaşındaki Golden cinsi 'Rom' adlı köpeği dışarı çıkarttı. 

 

AMBULANS İLE VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

Bağdat Vural, dumandan etkilenen köpeğinin başında uzun süre ağlayarak bekledi. 112 ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri nefes alamayan köpeğe hava verdi. Bu yeterli gelmeyince itfaiye ve sağlık ekipleri köpeği branda yardımıyla ambulansa taşıdı. Rom, Üsküdar Belediyesi Veteriner Kliniğine götürüldü. Burada Rom'a damar yolu açıldı. Solunum takviyesi yapılması gerektiği için Rom oradan ambulansla Üsküdar'da bulunan özel bir veteriner kliniğine getirildi. Veterinerler tarafından tedavi altına alındı.

 

"112 AMBULANSINDAN İLK DEFA BİR KÖPEĞİN İNDİRİLDİĞİNİ GÖRDÜK"

Apartman yöneticisi Lütfü Tarımcıoğlu, "Kahvaltı yapıyordum. Komşuların bağırma seslerini duydum. Baktım ki dumanlar çıkıyor, itfaiyeye haber verdik. Geldiler yetiştiler. Allah razı olsun. Yangın büyük ihtimalle elektrik kontağından çıktı. Salonda olmuş. Neyse köpekçik kurtuldu ya. Nefes alıyordu" dedi. Rom'un kaldırıldığı kliniğin veteriner hekim Yekta Direnç Anbar, köpeğin durumu hakkında bilgi verdi. Yekta Direnç Anbar, "Öncelikle 112 acil servis çalışanlarına teşekkür ederim. Çok sık gördüğümüz bir durum değil bu. 112 ambulansından ilk defa bir köpeğin indirildiğini gördük. Durumu stabil,  bir süre dumana maruz kalmış ta olsa bilinci açıktı. İlk müdahalesini yaptık. Güzel bir düşünce güzel bir hareket oldu 112 çalışanlarından. Durumu şu an stabil, iyi olacağına inanıyoruz. Karbonmonoksit zehirlenmesi geçirmiş. Oksijen eksikliği var vücudunda. Oksijen alması için günde en az 8-10 saat oksijen seansı yapacağız. Umuyorum buradan yürüyerek çıkacak" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:38 Kaynak: DHA

Üsküdar, İtfaiye, Güncel
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