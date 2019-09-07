Son Dakika Haberleri: Dumandan etkilenen muhabbet kuşlarına suni teneffüs
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Dumandan etkilenen muhabbet kuşlarına suni teneffüs

17 dakika önce

Ankara'da, 3 katlı apartmanın sığınağında çıkan yangın, maddi zarara neden oldu.

Dumandan etkilenen muhabbet kuşlarına suni teneffüs, System.String[]

Ankara'da, 3 katlı apartmanın sığınağında çıkan yangın, maddi zarara neden oldu. Dumandan etkilenen 2 muhabbet kuşu, kalp masajı ve suni teneffüs yapılmasına rağmen hayata döndürülemedi.
Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 608. Sokak'taki 3 katlı apartmanın sığınağında saat 04.30 yangın çıktı. Üst katlardaki dairelere ulaşan dumanı fark eden apartman sakinlerinden bazıları, panik içinde binayı terk ederek, itfaiyeye haber verdi. Adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri, bir yandan yangını söndürmeye çalışırken, bir yandan da balkonlarında mahsur kalan vatandaşları merdivenli araçla indirdi. Yangın sırasında dairedeki kafeslerinde unutulan 2 muhabbet kuşu, dumandan etkilendi. Dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yapılmasına rağmen 2 kuş, hayata döndürülemedi.
İtfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın, maddi zarara neden oldu. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü:
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Binadan görüntü
İtfaiyenin müdahalesi
Vatandaşlardan görüntü
Kuşlara kalp masajı ve suni teneffüs yapılması
Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA,


Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:30 Kaynak: DHA
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