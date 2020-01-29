Dumandan etkilenen vatandaşa itfaiye eri kendi maskesini verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dumandan etkilenen vatandaşa itfaiye eri kendi maskesini verdi - Son Dakika

Dumandan etkilenen vatandaşa itfaiye eri kendi maskesini verdi

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında evde tek başına olan ve yangının başlamasıyla birlikte balkona çıkan epilepsi hastası genç, itfaiye görevlileri tarafından evden çıkarıldı.

Dumandan etkilenen vatandaşa itfaiye eri kendi maskesini verdi, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında evde tek başına olan ve yangının başlamasıyla birlikte balkona çıkan epilepsi hastası genç, itfaiye görevlileri tarafından evden çıkarıldı. Yangının kurtarılan kişi tarafından çıkartıldığı iddia adildi.


Yangın, Yayla Mahallesi 2611. Sokak üzerindeki Bekir Cengiz'e ait 3 katlı evin çatı katında başladı. Vatandaşların ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında evde tek başına olduğu belirtilen ve dumandan etkilenmemek için evin balkonuna çıkan Mücahit Cengiz isimli şahıs, itfaiye görevlileri tarafından binanın dışına çıkarıldı. Yangından ve dumandan etkilendiği ve baygın olduğu gözlenen Mücahit Cengiz'e ilk müdahale itfaiye görevlilerince yapıldı. İtfaiye eri başındaki maskeyi Mücahit Cengiz'in başına takarak oksijen vermeye çalıştı. 112 sağlık ekibinin olay yerine gelmesinin ardından epilepsi hastası olduğu belirlenen Mücahit Cengiz, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yangının meydana geldiği çatı katında itfaiye görevlileri ve emniyet güçleri tarafından yapılan incelemelerde yangının soba ve elektrik kaynaklı olmadığı belirlendi. Mücahit Cengiz'in eşi kocasının kendisini evden çıkarıp kapıyı kilitlediğini, bu sırada evi yakacağını söylediğini bir süre sonra da evden dumanlar çıkmaya başladığını ifade etti. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Son Dakika

Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı
Ali Babacan, partisinin kuruluşunu üçüncü kez erteledi Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog Dışişleri'nden, Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 23:24:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dumandan etkilenen vatandaşa itfaiye eri kendi maskesini verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]