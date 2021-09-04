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Dumandan etkilenerek bayılan yaşlı kadını İtfaiye eri kurtardı - Son Dakika

Dumandan etkilenerek bayılan yaşlı kadını İtfaiye eri kurtardı

04.09.2021 17:22

Canları pahasına görevlerini yapan itfaiye erlerinden bir alkışlanacak hareket daha. Kırıkkale'de alevlerin arasına dalan bir itfaiye eri, dumandan etkilenerek bayılan yaşlı adamın hayatını kurtardı.

İtfaiye erleri, canları pahasına görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. Kırıkkale'de bir apartmanda çıkan yangında itfaiye erinin gösterdiği özveri ise büyük alkış aldı. Binanın ikinci katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, aşırı dumandan etkilenen yaşlı adamı sırtında taşıyarak alevlerin arasından kurtardı.

İtfaiye eri canını hiçe saydı! Yaşlı adamı gözünü kırpmadan alevlerin arasından çekti aldı

EVDE TEK BAŞINA YAŞIYORDU

Yangın, öğle saatlerinde Kırıkkale'de Yenidoğan Mahallesi 600. Sokaktaki 3 katlı binanın 2. katında çıktı. Evde tek başına yaşayan Ömer Bulduk'un (63) evindeki kanepe tutuştu. Kısa sürede büyüyen alevler, evin diğer odalarında sıçradı. O sırada evden dışarı çıkamayan 63 yaşındaki adam, dumandan etkilenerek bayıldı.

İtfaiye eri canını hiçe saydı! Yaşlı adamı gözünü kırpmadan alevlerin arasından çekti aldı

ATT'Cİ DE DUMANDAN ETKİLENDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aşırı dumandan etkilenen yaşlı adamı alevlerin arasından balkona çıkarttı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahale sonrası itfaiye eri, yaşlı adamı sırtına alarak ambulansa kadar taşıdı. Acil Tıp Teknisyeni Bahattin Ünlüer de dumandan etkilendi. Ambulansta yapılan müdahalelerin ardından yaşlı adam ve sağlık personeli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

"ŞÜKÜR KURTARABİLDİK, BİLİNCİ YERİNDE"

İtfaiye Eri Murat Özçelik, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "İçeride hem yangın hem de yoğun duman vardı. İçeride vatandaş olduğunu söylediler. Yoğun duman içerisinde yerde yatan birisini fark ettim. Onu kaldırarak dışarıya çıkarttım. Şükür kurtarabildik, bilinci yerinde. Hayati tehlikesi yok gibi" dedi.

Soğutma çalışmalarının ardından ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. Evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye eri canını hiçe saydı! Yaşlı adamı gözünü kırpmadan alevlerin arasından çekti aldı
İtfaiye eri canını hiçe saydı! Yaşlı adamı gözünü kırpmadan alevlerin arasından çekti aldı
Dumandan etkilenerek bayılan yaşlı kadını İtfaiye eri kurtardı
Dumandan etkilenerek bayılan yaşlı kadını İtfaiye eri kurtardı
Dumandan etkilenerek bayılan yaşlı kadını İtfaiye eri kurtardı

Yenidoğan, Kırıkkale, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dumandan etkilenerek bayılan yaşlı kadını İtfaiye eri kurtardı - Son Dakika


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