Dumandan etkilenerek hayatını kaybeden iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

Dumandan etkilenerek hayatını kaybeden iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı

25.10.2020 20:46

Dumandan etkilenerek hayatını kaybeden iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki katlı evin yanması sonucu hayatını kaybeden 2 çocuk Ferizli ilçesi Sarıahmetler Mahallesinde toprağa verildi.

Dumandan etkilenerek hayatını kaybeden iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki katlı evin yanması sonucu hayatını kaybeden 2 çocuk Ferizli ilçesi Sarıahmetler Mahallesinde toprağa verildi.

Yangın, Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, baba Fatih Topçu evden işe gittiğinde çocukların çakmakla oynaması sonucu 2 katlı evde yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin 2'nci katında mahsur kalan 5 yaşındaki Eymen Topçu ve 9 yaşındaki Ömer Hamza Topçu'yu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yangını kontrol altına alarak söndürülürken dumandan etkilenen 2 çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Geyve Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan 2 kardeş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiler. Dumandan etkilenerek hayatlarını kaybeden iki kardeş Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan Sarıahmetler Mahallesine getirilerek evlerinin önünde cenaze namazı kılındı. Kılınan namaz sırasında iki kardeş Sarıahmetler Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Dumandan etkilenerek hayatını kaybeden iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı
Dumandan etkilenerek hayatını kaybeden iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı
Dumandan etkilenerek hayatını kaybeden iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı
Dumandan etkilenerek hayatını kaybeden iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı
Dumandan etkilenerek hayatını kaybeden iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Sakarya, Ferizli, Çocuk, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dumandan etkilenerek hayatını kaybeden iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

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