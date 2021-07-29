Dumandan etkilenerek hayatını kaybeden yaşlı çiftin evi görüntülendi - Son Dakika

Dumandan etkilenerek hayatını kaybeden yaşlı çiftin evi görüntülendi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde dünden buyana devam eden yangında yaşlı çit hayatını kaybetti. Acı haberi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal edya hesabından paylaştı. Pakdemirli, " Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor.

Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Akseki ilçesindeki yangında Kepezbeleni Mahalle Muhtarı Hasan Ali Yüksel'de dumandan zahirlenerek hayatını kaybetmişti.