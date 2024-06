'Dumanın Peşinde' Puro kültürüne doğru bir yolculuk

Yemek

Türkiye'deki en kapsamlı kaynaklardan biri olan Puro Kültürü "Dumanın Peşinde" kitabı, Tainos yerlilerinin elinden çıkıp 1492'de Amerika'nın keşfiyle tüm dünyaya yayılan puronun hikâyesini anlatıyor. Bulunuşundan sosyal yaşama etkisine, iş dünyasındaki yerinden hazırlanışına; puronun her yönüyle ele alındığı kitap, 4 Haziran'da Four Points by Sheraton İstanbul Kağıthane ev sahipliğinde yapılan lansmanla İstanbul'daki okurlarıyla buluştu.

"PURO SEVERLERE OTELLERİMİZ HEP AÇIK"

Tarihi yolculuğundan içim tekniklerine, özel eşleştirmelerden muhafazasına kadar birçok temel bilginin yer aldığı kitapta, puro kültürünün zamanın kıymetini hatırlatma ve dostlukları pekiştirme gücüne de değiniliyor. Puro kültürünü yaşam tarzı haline getirmiş herkesin kütüphanesinde kendine yer bulacak olan kitap, Four Points by Sheraton İstanbul Kağıthane ve Four Points by Sheraton İzmir'in sponsorluğunda hazırlandı. Puro kültürünü yakından takip eden Er Yatırım Genel Müdürü Ferzan Çelikkanat, otellerin puro severlerin etkinliklerine her daim açık olduğunu belirterek, "Bildiğiniz gibi puro bir ritüel işi, ondan anlamak da eksperlik istiyor. Günün hangi zaman diliminde ne içilir, yemekten sonra en güzel tadı hangisi verir, kalitesi bozulmasın diye nasıl saklanır… Hepsi bir bilgi, donanım istiyor. Puro içinde büyük bir kültürü barındırıyor. Gerek bir puro sever gerekse Er Yatırım yöneticisi olarak bu kültüre destek vermekten mutluyuz" diye konuştu.

HEDEF, TÜRKİYE PURO TARİHİNE KATKI SUNMAK

Birçok puro markasına danışmanlık hizmeti veren, puronun tarihi, içim teknikleri, üretim süreçleri, puro-içki eşleşmeleri gibi konulardaki eğitimleri yoğun ilgi gören ve Almanya'daki şirketi Cigar Expert markasıyla butik puro üretimleri gerçekleştiren kitabın yazarı Murat Denizdelen ise, lansmanda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Son yıllarda Türkiye'de hızla gelişen puro kültürüne katkı sağlamak amacıyla hazırladığım bu kitapla, ülkemizdeki puro kültürünün uluslararası puro camiasında hak ettiği yere ulaşması en büyük arzumdur. Bu kitabı dört seriye tamamlayacağız. Puro kültürü sevdasına bir iz bırakabilmek adına çıktık biz bu yola. Bizlere bu geceyi yapı taşı olarak sağlayan Er Yatırım ailesine ve sevgili Ferzan Çelikkanat'a da çok teşekkür ediyorum."