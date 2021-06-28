Dumanlar Ortaca'yı kapladı - Son Dakika

Dumanlar Ortaca'yı kapladı

Dalaman'daki kağıt fabrikasında çıkan yangındaki dumanlar Ortaca ilçesinde etkili oldu

MUĞLA - Muğla'nın Dalaman ilçesindeki kağıt fabrikasından çıkan yangın dolayısıyla dumanlar Ortaca ilçesinde etkili oldu.

İlk olarak Cuma günü çıkan yangın fabrikanın yanındaki Açık Cezaevi ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait arazilere de sıçramış, yoğun uğraşlar sonucu söndürülmüştü. Bir gün sonra ise aynı fabrikada yine yangın çıktı. Yangın gece saatlerinde kontrol altına alınırken hala sönmeyen alanda çalışmalar devam ediyor.

Yangının başlamasından itibaren Dalaman ilçe merkezi ile Fethiye ve Ortaca'nın Dalaman'a yakın bölgelerinde yaşayanlar nefes almakta zorluk çekerken, bugün yangının dumanları Ortaca ve köylerini de sardı. Ortaca İlçe merkezinde kirli hava nedeniyle görüş mesafesi oldukça azalırken, vatandaşlar duman ve kötü hava nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını belirtti.

Bu arada ilçe geneline yayılan dumanlar nedeniyle birçok vatandaşın yangın ihbarında bulunduğu da öğrenildi.