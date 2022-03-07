Dumanlar suç örgütü davasında 2 tahliye - Son Dakika
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Dumanlar suç örgütü davasında 2 tahliye

07.03.2022 14:50
Dumanlar suç örgütü davasında 2 tahliye

İstanbul'da Dumanlar adıyla bilinen ve farklı ilçelerdeki işletmeleri haraca bağlamaya çalıştıkları iddia edilen suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi.

İstanbul'da Dumanlar adıyla bilinen ve farklı ilçelerdeki işletmeleri haraca bağlamaya çalıştıkları iddia edilen suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi. 6'sı tutuklu, 2'si firari 26 sanığının yargılandığı davanın duruşmasında mahkeme, tutuklu 2 sanığın tahliyesine hükmetti.

İstanbul'da farklı ilçelerdeki taksi durakları ile eğlence mekanlarını haraca bağlamaya çalıştıkları iddia edilen ve liderliğini firari sanık Mehmet Veysi Duman'ın yaptığı öne sürülen 'Dumanlar' suç örgütü davasında 6'sı tutuklu, 2'si firari 26 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 6 tutuklu sanık ile bir kısım tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan taksi durağı işletmecisi müşteki sanık Kabil Okyayatan mağdur olduğunu söyleyerek, "2 kere işyerim basıldı. Silah zoruyla götürüldüm. Darp edildim. Bu işlerle alakası olmayan kardeşim vuruldu. Kardeşimin evine 100 mermi atıldı. Bana selam veren herkesi tehdit ediyorlar. Mesut Duman ve beraberindeki 4 kişi durağı basmaya geldi. Mesut Duman beni tehdit etti 'biz bu durağa el koyduk' dedi. Bana küfür etti. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıklar Mehmet Veysi Duman ile Ayhan Yıldız hakkında çıkartılan yakalama kararlarının devamına hükmederken, tutuklu sanıklar Ahmet Duman ile Nihat İtik'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma dinlenilmeyen müştekilerin dinlenilmesi ve eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, polise yapılan isimsiz bir ihbar sonucu soruşturmanın başlatıldığı aktarılmıştı. İddianamede Mehmet Veysi Duman liderliğindeki örgütün Esenyurt ve Beylikdüzü ilçeleri başta olmak üzere birçok yerde çeşitli suçlar işledikleri ve vatandaşları korkutarak sindirdikleri ifade edilmişti. İddianamede polis ekiplerinin Beylikdüzü'nde bulunan AVM'ye baskın düzenledikleri ve olay yerinde bulunan örgüt üyelerinin polislere saldırdıkları da aktarılmıştı. İddianamede sanıklar Mehmet Veysi Duman ve Mesut Duman'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'suç üstlenme', 'tehdit', 'yaralama' suçlarından 85 yıldan 195 yıla kadar değişen oranlarda hapis ile cezalandırılmaları talep edilmişti. Diğer 24 sanığın ise benzer suçlardan farklı miktarda hapis cezaları talep edilmişti. - İSTANBUL

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Mehmet Veysi, İstanbul, Mahkeme, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dumanlar suç örgütü davasında 2 tahliye - Son Dakika


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