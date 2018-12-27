Dumanların Arasında Kurtarılmayı Beklediler
1 saat önce
Dumanların arasında kurtarılmayı beklediler Bursa'da çıkan yangında 7 kişi mahsur kaldı Dört katlı binada çıkan yangın sonucu mahsur kalan 7 kişi kurtarılmayı beklediBURSA - Bursa'da dört katlı bir apartmanın en alt katında çıkan yangında 7 kişi mahsur kaldı.
Dumanların arasında kurtarılmayı beklediler Bursa
'da çıkan yangında 7 kişi mahsur kaldı
Dört katlı binada çıkan yangın sonucu mahsur kalan 7 kişi kurtarılmayı bekledi
BURSA - Bursa'da dört katlı bir apartmanın en alt katında çıkan yangında 7 kişi mahsur kaldı. 4 kişi çıkan yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Merkez
Nilüfer ilçesine bağlı Konak
Mahallesi Konak Caddesinde bulunan dört katlı bir apartmanın en alt katında gece saatlerinde meydana geldi.Yangın sırasında evde bulunan ev sahibi Cem E.'nin dumanları fark edip itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanların sardığı apartmanda dairelerinde mahsur kalan 7 kişi merdivenli araçlarla balkondan aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen dört kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangını çevredeki vatandaşlar balkonlarından izlerken diğer yanda vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Evin mutfakta kısmında çıkan yangın yarım saatlik çalışma sonucu söndürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:02 Kaynak: İHA
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