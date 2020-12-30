Dumanların yükseldiği evin sakinleri gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Dumanların yükseldiği evin sakinleri gözyaşlarını tutamadı
30.12.2020 16:12
DÜZCE(İHA) – Düzce'de yangın çıkan evden son anda kendini dışarı atan kadın, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de yangın çıkan evden son anda kendini dışarı atan kadın, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.
Yangın öğleden sonra Beyciler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı betonarme evin ikinci katında meydana geldi. Mustafa K.'ya ait evde dumanlar yükseldiğini gören eşi Emine K. kendini evden dışarı attı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü. Kitap ve eşyaların yandığı belirlenen yangında dumanlar çıkan evini gözyaşları ile izleyen Emine K.'yı ise komşuları sakinleştirdi. Yangın hakkında inceleme başlatıldı. - DÜZCE
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