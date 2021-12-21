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Dumanlı Tabiat Parkı'nda karda mahsur kaldılar - Son Dakika

Dumanlı Tabiat Parkı'nda karda mahsur kaldılar

21.12.2021 11:58
Dumanlı Tabiat Parkı'nda karda mahsur kaldılar

ERZİNCAN'daki Dumanlı Tabiat Parkı'na giden doğaseverler, kayan araçlarının kara saplanması sebebiyle mahsur kaldı.

ERZİNCAN'daki Dumanlı Tabiat Parkı'na giden doğaseverler, kayan araçlarının kara saplanması sebebiyle mahsur kaldı. Araç, bölgeye gelen ekipler tarafından çıkarıldı.

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu kentin Refahiye ilçesinde, arazili araçlarıyla Dumanlı Tabiat Parkı'nı görmeye gidenler mahsur kaldı. Kayganlaşan yolda kayarak kara saplanan aracı kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar, jandarmadan yardım istedi. Olay yerine giden jandarma ve Refahiye Belediyesi ekipleri, iş makinesi ile kara saplanan aracı bulunduğu yerden çıkardı. Dumanlı Tabiat Parkı'nı görmek istediklerini belirten Murat Karaağaç, "Bizler kışın doğa hastası insanlarız. Refahiye Dumanlı Parkı'nın da methini çok duyduk. Merak ettik, bir görelim dedik. Çıkarken araçlarımız yolda kaldı. Belediyeye, jandarma ekiplerine ve özel idare ekiplerine haber verdik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Burada bizi 5 dakika bile bekletmediler. Anında geldiler yardım ettiler. Bizi kurtardılar" dedi.


Dumanlı Tabiat Parkı'nda karda mahsur kaldılar
Dumanlı Tabiat Parkı'nda karda mahsur kaldılar
Dumanlı Tabiat Parkı'nda karda mahsur kaldılar
Dumanlı Tabiat Parkı'nda karda mahsur kaldılar
Dumanlı Tabiat Parkı'nda karda mahsur kaldılar

Jandarma, Refahiye, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dumanlı Tabiat Parkı'nda karda mahsur kaldılar - Son Dakika


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