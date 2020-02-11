Dumanlı Tabiat Parkında karla mücadele çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan ve etrafı çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkında yürütülen karla mücadele çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.



Kara kışın kendini iyice hissettirdiği bugünlerde İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Erzincan kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Refahiye ilçesi sınırlarındaki Dumanlı Tabiat Parkı kış aylarında kar yağışı ve sıcaklığın eksi 18 dereceye kadar düşmesiyle güzel bir görünüme kavuştu.



İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri bölgede yaptıkları karla mücadele çalışması ile yolları kış aylarında da açık tutulmaya çalışılıyor. Bölgede yapılan karla mücadele çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.



Aşırı soğukların da etkili olduğu bölgede adeta hayat dondu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Erzincan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.



"Çığ uyarısı"



Bölge genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle dik eğimli yerler için çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. - ERZİNCAN