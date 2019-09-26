'Dumansız araç' denetiminde 597 sürücüye ceza

İSTANBUL'da dün yapılan "Dumansız araç" uygulamasında 8 bin 658 sürücü kontrolden geçirildi. Direksiyon başında sigara içtikleri tespit edilen 597 sürücüye toplam 91 bin 341 lira para cezası kesildiği öğrenildi. Denetim sırasında sürücülere diğer suçlardan 277 bin 151 bin lira para kesildiği belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün yapılan denetimlerde direksiyon başında sigara içen sürücülere ceza yağdı. Polis ekiplerinin kontroller sırasında 8 bin 658 sürücünün durdurularak kontrol edildiği belirtildi. Kontroller sırasında otomobil kullanırken sigara içtikleri belirlenen 597 sürücüye toplam 91 bin 341 lira para ceza kesildiği belirtildi. Yapılan çalışmalar sırasında kontrolden geçirilen sürücülere evraklarında eksik bulunanlarda cezadan kurtulamadı. Bu durumda olan 1734 sürücüye de toplam 277 bin 151 lira para cezası kesildiği belirtildi. Uygulamanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.