Son Dakika Haberleri: "Dumansız araçlar" uygulaması
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"Dumansız araçlar" uygulaması

2 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki Cumhuriyet ve Haluk Özsoy caddeleri ile eski otogar önünde uygulama yapan polis ekipleri, sürücüler ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen sürücü ve yolculara 153'er lira ceza kesildi.

Denetimde ayrıca seyir halindeyken cep telefonuyla konuşanlara da ceza uygulandı. Uygulama kapsamında şüpheli görülen araçlar arandı, araçlardaki kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Dumansız araçlar uygulaması

Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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