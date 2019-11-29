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Dumansız hava sahası denetimi

6 saat önce

Muğla'da, bu yıl dumansız hava sahası kapsamında 67 bin 92 işletmede denetim yapıldı.

Muğla'da, bu yıl dumansız hava sahası kapsamında 67 bin 92 işletmede denetim yapıldı.

Menteşe ilçesinde "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun" kapsamında, Vali Yardımcısı Turgut Çelenkoğlu ve İl Sağlık Müdürü İskender Gencer'in katılımıyla işletmelerde sigara denetimi gerçekleştirildi.

Kafe ve restoranların da aralarında bulunduğu işletmelere yönelik denetimde, protokol üyelerini karşılarında gören işletme sahipleri şaşkınlık yaşadı.

Vali Yardımcısı Çelenkoğlu, yaptığı açıklamada, görev alanlarına göre, polis, jandarma ve sağlık personellerinden oluşan dumansız hava sahası denetim ekiplerinin bulunduğunu söyledi.

"İl genelinde 11 ayda 67 bin 92 işletmede denetim gerçekleştirdik. Ekiplerimiz rutin ve gelen ihbarlar üzerine denetimlerini yapıyor." diyen Çelenkoğlu, denetimlerin sık yapıldığını aktardı.

Çelenkoğlu, 11 aylık sürede bin 302 ihbar alındığını, bu ihbarlara iki saat içerisinde müdahale edildiğini ve ihlal tespit edilen yerlere cezai işlem uygulandığını kaydetti.

Dumansız hava sahası denetimi

Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:14 Kaynak: AA
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