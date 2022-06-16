'Dümen' operasyonunda Mersin'de 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

'Dümen' operasyonunda Mersin'de 15 şüpheli gözaltına alındı

16.06.2022 10:33
'Dümen' operasyonunda Mersin'de 15 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca 43 ilde eş zamanlı düzenlenen 'dümen' operasyonu çerçevesinde Mersin'de 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca 43 ilde eş zamanlı düzenlenen 'dümen' operasyonu çerçevesinde Mersin'de 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medya üzerinden yüzde 100 tutma garantili yüksek meblağlı bahis kuponları paylaşımları yaparak 'nitelikli dolandırıcılık' suçu işleyen şüphelilerin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, başka şahısların sosyal medya hesapları üzerinden yüzde 100 tutma garantili yüksek meblağlı bahis kuponları paylaşımları yaparak, bu reklamı gören şahısların kendileri ile irtibat kurmalarını sağlayarak önce sisteme üye yapacaklarını, sonra sistem üzerinden bahis kuponu oluşturacaklarını belirtip, belirli miktarlarda para aldıkları, daha sonra 'kuponunuz tuttu ancak vergi ödemesi yapmanız gerek' diyerek vatandaşlardan 5 ila 20 bin lira arasında para alarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri ileri sürüldü.

Şüphelilerin ayrıca bu suçu işlerken kimliklerini gizlemek için başka şahıslara ait GSM ve banka hesap bilgilerini kullandıkları belirlenirken, bu yöntemle 556 bin lira gelir elde ettikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyet müdürlüğündeki sorgularının sürdüğü kaydedildi. - MERSİN

YORUMLAR
500
43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu 43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Dümen' operasyonunda Mersin'de 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:16 Trabzonspor'dan transfer hamlesi! 4 KAP bildirimi yapıldı
10:09 Öfke nöbeti geçiren kel kartalın fotoğrafı binlerce kez görüntülendi
10:03 Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen Bruno Henrique sakatlandı! Sedyeyle sahadan çıkarılan oyuncunun durumu transferi etkileyecek
10:01 Nisan ayında doğum yapan Seray Sever, ikiz bebeklerini ilk kez paylaştı!
10:01 Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Polise saldırıyı doğru bulmamış! Samimiyetsizsiniz, HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor
09:37 Güzel oyuncu Melisa Döngel'den bikinili kalça dansı! O anlar büyük beğeni topladı
09:35 Tanju Özcan'dan ihraç açıklaması: CHP'den ihracımın istenmesinin asıl sebebi "Siyaset iddia işidir genel başkanım, yol verin" diye attığım tweettir
09:31 EGM KOM Daire Başkanlığı "Dümen Operasyonu" için düğmeye bastı! 43 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 226 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı
09:20 Kocası ölmüş kadınlarla cinsel ilişkiye giriyor! Ona 'sırtlan' diyorlar, böyle meslek ne görüldü ne duyuldu
08:53 "Erdoğan üçüncü kez aday olamaz" söylemleri sonrası açıklama geldi: Akşener, Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 10:36:41. #1.11#
SON DAKİKA: 'Dümen' operasyonunda Mersin'de 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement