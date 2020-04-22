DUMESF Başkanı Ilıcak'tan 23 Nisan mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor DUMESF Başkanı Ilıcak'tan 23 Nisan mesajı - Son Dakika Spor

DUMESF Başkanı Ilıcak'tan 23 Nisan mesajı

6 saat önce

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) ve Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

DUMESF Başkanı Ilıcak'tan 23 Nisan mesajı, System.String[]

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) ve Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.


Başkan Ilıcak, mesajında, "Egemenliğin kayıtsız şartsız milletimize verildiği bu anlamlı günün 100. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunu gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi meclisimiz 100 yıl önce olduğu gibi bugün de bağımsızlığımızın ve demokrasimizin garantisidir. 23 Nisan 1920, milli mücadelemizin dönüm noktasıdır. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan milli mücadelemiz, Amasya'da 'Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' sözleri ile, Erzurum ve Sivas kongreleriyle istiklal mücadelemizin esasları belirlenmiştir. 23 Nisan 1920'de Ankara'da ülkemizin tüm şehirlerinden temsilcilerin katılımıyla milletimizin istiklalini temin ve istikbalini inşa etmek üzere Ankara'da Atatürk'ün önderliğinde TBMM toplanmıştır. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla toplanan TBMM, milli mücadelemizi zafere taşımış, sonrasında da milletimizin istikbalini inşa amacıyla cumhuriyetimizi kurmuştur" dedi.


Kaya Muzaffer Ilıcak, kutlama mesajının devamında şunları kaydetti:


"23 Nisan 1920, sadece milletimiz ve ulusal egemenliğimiz için önemli bir dönüm noktası değil, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocukları arasında sevgi, dostluk ve kardeşlik bağları oluşturmak gayesiyle 'Çocuk Bayramı' olarak taçlandırdığı bir gündür. Bu bayram, gelecekte tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyaya katkıda bulunma inancı taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle; milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda canları pahasına mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:04 Kaynak: İHA

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