Son Dakika Haberleri: Dumlulular, yeni yapılan ortaokuluna şehidin adının verilmesini istiyor
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Dumlulular, yeni yapılan ortaokuluna şehidin adının verilmesini istiyor

1 saat önce

Erzurum'un Dumlu köyünde yaşayan vatandaşlar, Şırnak'ta çıkan çatışmada şehit düşen Muhammed Ferdi Güntekin'in isminin yeni yapılan Dumlu Ortaokulu'na verilmesini istiyor.

Dumlulular, yeni yapılan ortaokuluna şehidin adının verilmesini istiyor, System.String[]

Erzurum'un Dumlu köyünde yaşayan vatandaşlar, Şırnak'ta çıkan çatışmada şehit düşen Muhammed Ferdi Güntekin'in isminin yeni yapılan Dumlu Ortaokulu'na verilmesini istiyor.


Dumlu Mahalle Muhtarı Halil Yalçınkaya, şehit cenazesi esnasında birçok kişiden gelen bu talebi ilgili makamlara ilettiğini belirterek, "Bizlerde Dumlu sakinleri olarak şehidimizin adının bir eğitim kurumunda yaşatılmasını çok istiyor ve destekliyoruz. Yıkılıp yeniden yapılan Dumlu Ortaokulunun adının Şehit Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin Ortaokulu olarak değiştirilerek, şehidin doğduğu topraklarda adının bir eğitim kurumunda yaşatılması çok isabetli bir karar olur. Kahraman şehit Güntekin'in adının okula verilerek yaşatılması için Dumlu Mahalle Muhtarlığı tarafından ilgili makamlara gerekli müracaatların yapılacak" dedi. - ERZURUM

Erzurum, Şırnak, Dumlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:21 Kaynak: İHA
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