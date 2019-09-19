Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'a 126 dairelik konut
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Dumlupınar'a 126 dairelik konut

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, TOKİ ikinci etap konutları için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Dumlupınar'a 126 dairelik konut, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, TOKİ ikinci etap konutları için çalışmalara başlandığı bildirildi.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis üyesi Şaban Türk çalışmaları yerinde inceledi.


Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, konutların 16 blok ve 126 daireden oluşacağını kaydetti. Akağaç, "Yapılan bu konutlarla birlikte ilçe nüfusumuzu arttırmanın gayreti içerisindeyiz. Kuruluşun ve kurtuluşun topraklarından göçü önlemek için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:17 Kaynak: İHA
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