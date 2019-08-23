Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'a dev Türk bayrağı
Son Dakika Yaşam Haber

Dumlupınar'a dev Türk bayrağı

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 40 metre uzunluğunda ve 8 çarpı 12 metre boyunda dev Türk bayrağı dikileceği bildirildi.

Dumlupınar'a dev Türk bayrağı, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 40 metre uzunluğunda ve 8 çarpı 12 metre boyunda dev Türk bayrağı dikileceği bildirildi.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Kütahya Valimiz Dr. Ömer Toraman'ın destekleriyle ve talimatlarıyla hazırlanan, Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında Dumlupınar Şehitliği'ne dikilecek olan, Afyon- İzmir yolunu kullanan sürücü ve yolcuların rahatlıkla görebileceği 40 metre uzunluğundaki bayrak direğinin yerinin tespiti yapılıp temeli için kazı çalışmaları tamamlandı. Takılacak olan bayrağın ebatları ise 8 çarpı 12 metre olması planlanıyor. Bu kapsamda 27 Ağustos salı günü saat 15.15'te Sayın Valimiz Dr. Ömer Toraman'ın katılımıyla bayrağımız göndere çekilecektir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Zafer Haftası, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Uzman psikolog açıkladı! Aldatıldığınızı nasıl anlarsınız? Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı: Ölmek istemiyorum Ünlü isimler, eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 12:14:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'a dev Türk bayrağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]