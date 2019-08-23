Dumlupınar'a dev Türk bayrağı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 40 metre uzunluğunda ve 8 çarpı 12 metre boyunda dev Türk bayrağı dikileceği bildirildi.



Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Kütahya Valimiz Dr. Ömer Toraman'ın destekleriyle ve talimatlarıyla hazırlanan, Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında Dumlupınar Şehitliği'ne dikilecek olan, Afyon- İzmir yolunu kullanan sürücü ve yolcuların rahatlıkla görebileceği 40 metre uzunluğundaki bayrak direğinin yerinin tespiti yapılıp temeli için kazı çalışmaları tamamlandı. Takılacak olan bayrağın ebatları ise 8 çarpı 12 metre olması planlanıyor. Bu kapsamda 27 Ağustos salı günü saat 15.15'te Sayın Valimiz Dr. Ömer Toraman'ın katılımıyla bayrağımız göndere çekilecektir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA