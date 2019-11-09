Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'a hemzemin geçitler yapılacak
Son Dakika Yaşam Dumlupınar'a hemzemin geçitler yapılacak

Dumlupınar'a hemzemin geçitler yapılacak

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 7. Bölge Müdürü Adem Sivri ile beraberindeki heyet Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Dumlupınar'a hemzemin geçitler yapılacak, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 7. Bölge Müdürü Adem Sivri ile beraberindeki heyet Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu makamında ziyaret etti.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç'ında bulunduğu görüşmede ilçede bulunan hemzemin geçitlerde konforu arttırmak ve ihtiyaç duyulan bölgelerde vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği hemzemin geçitlerinin yapılması konularında istişareler yapıldı.


Kaymakam Abbasoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek nezaketlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti. - KÜTAHYA

Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Türkiye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:08 Kaynak: İHA
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