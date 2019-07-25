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Dumlupınar'a makine ekipmanları

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun girişimleriyle 2019 Yılı Yerel Projeleri kapsamında hazırlanan, Kütahya İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen makine ekipman teslim töreni gerçekleştirildi.

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun girişimleriyle 2019 Yılı Yerel Projeleri kapsamında hazırlanan, Kütahya İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen makine ekipman teslim töreni gerçekleştirildi.

Törene İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Kurt, İlçe Gıda Tarım ve HayvancılıK Müdürü Fırat Altıntaş, İl Genel Meclis Üyeleri Şaban Türk ve Nafiz Uçar, Dumlupınar Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Ahmet Doğan ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen törende Dumlupınar ilçesine 1 adet Hassas Pnömatik Ekim Makinası, 1 adet Çapa Makinası, 1 adet Diskli Goble Diskaro 1 adet Dip Kazan, 1 adet Mısır Slaj Makinası kazandırıldı.

Yapılan konuşmaların ardından, Genç Çiftçi Başarı Öyküsünü, Rıdvan Akdağ'ın anlatması ve protokolün kurdeleyi kesmesi ile birlikte tören sona erdi. - KÜTAHYA
Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:26 Kaynak: İHA
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