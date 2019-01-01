Dumlupınar'a Meslek Yüksekokulu
1 saat önce
Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve beraberindeki heyet, (DPÜ) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören"i makamında ziyaret ettiler.
Dumlupınar
Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve beraberindeki heyet, (DPÜ) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören
"i makamında ziyaret ettiler.
Ziyarette, Dumlupınar Meslek Yüksekokulu hakkında Kaymakam Abbasoğlu'nu bilgilendiren Rektör Gören, yaptığı açıklamada, "Alternatif enerji bölümünün açıldığını ve 3 tane öğretim elemanı alım ilanına çıkıldığını, yakın zamanda alımın gerçekleşeceğini, alım gerçekleştikten sonra Yüksek Öğretim Kurumunun bilgilendirilip, öğrenci alımı için tercih kılavuzuna ekleneceği ve hep birlikte takip edilip 2019 Eylül
dönemine öğrenci almayı hedefliyoruz" dedi.
Dumlupınar'da tüm kurumlarının işbirliği içerisinde çalışıp, önümüzdeki dönem okulun aktif hale getirileceğini belirten Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, "Meslek Yüksek Okulunun ilçemize açılmasında katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi iletiyorum."dedi.(YD-EFE) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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