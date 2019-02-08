Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'a Yeni Çevre Düzenlemesi

Dumlupınar'a Yeni Çevre Düzenlemesi

7 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaş, Afyonkarahisar Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan'ı makamında ziyaret etti.

Dumlupınar'a Yeni Çevre Düzenlemesi, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaş, Afyonkarahisar Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Dumlupınar ilçesine kazandırılacak olan mesire alanı, şehitliklerin tanıtımı açısından büyük bir önem arz eden alan kılavuzluğu ve ilçede mevcut şehitliklerde yapılacak düzenleme çalışmaları hakkında geniş kapsamlı konuların ele alındığı bildirildi.

Kaymakam Abbasoğlu, "Milli Parklar Bölge Müdürümüz Nevzat Alğan ile kapsamı geniş bir ziyaret gerçekleştirdik. Bölge müdürümüz yapacağımız çalışmalarda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtmiş ve bizleri mutlu etmiştir. İnşallah yapacağımız çalışmalarla, projelerle ilçemizi hak ettiği noktaya getireceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:22 Kaynak: İHA

Yaşam
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