Son Dakika Haberleri: Dumlupınar Ağaçköy Şehitliği'nde bakım ve onarım çalışmaları
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Dumlupınar Ağaçköy Şehitliği'nde bakım ve onarım çalışmaları

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım faaliyetleri kapsamında olan Ağaçköy'deki şehitlikte, Kaymakamlık tarafından bakım ve onarım çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Dumlupınar Ağaçköy Şehitliği'nde bakım ve onarım çalışmaları, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım faaliyetleri kapsamında olan Ağaçköy'deki şehitlikte, Kaymakamlık tarafından bakım ve onarım çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "İlk etapta şehitlik etrafındaki toprak tesviye işlemleri yapılarak hafriyat taşındı. Bundan sonra şehitlik için gerekli peyzaj çalışmaları yapılacak ve vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ziyaret etmeleri sağlanacak. Bununla birlikte şehitliğe rahat ulaşım için Büyük Aslıhanlar, Ağaçköy arası sıcak asfalt öncesi temel ve altyapı kapsamında olan ve yapımı tamamlanan köprü genişletme çalışmalarına da hız verdik" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:59 Kaynak: İHA
Kütahya, Dumlupınar, Yaşam
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