Dumlupınar Ağaçköy Şehitliği'nde bakım ve onarım çalışmaları
1 saat önce
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım faaliyetleri kapsamında olan Ağaçköy'deki şehitlikte, Kaymakamlık tarafından bakım ve onarım çalışmalarına başlandığı açıklandı.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:59 Kaynak: İHA
'nın Dumlupınar
ilçesinde Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım faaliyetleri kapsamında olan Ağaçköy'deki şehitlikte, Kaymakamlık
tarafından bakım ve onarım çalışmalarına başlandığı açıklandı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "İlk etapta şehitlik etrafındaki toprak tesviye işlemleri yapılarak hafriyat taşındı. Bundan sonra şehitlik için gerekli peyzaj çalışmaları yapılacak ve vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ziyaret etmeleri sağlanacak. Bununla birlikte şehitliğe rahat ulaşım için Büyük Aslıhanlar, Ağaçköy arası sıcak asfalt öncesi temel ve altyapı kapsamında olan ve yapımı tamamlanan köprü genişletme çalışmalarına da hız verdik" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Merakla beklenen Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu!
A Milli Takım ve Fenerbahçe efsanesi Şükrü Birand vefat etti
Dünyaca ünlü bilim insanı Leonardo da Vinci'nin Robotu Üretildi
Kulisleri sallayan iddia! Bakan Albayrak'ın yerine Naci Ağbal gelecek