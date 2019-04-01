Son Dakika Haberleri: Dumlupınar 'Ak Parti' Dedi

Dumlupınar 'Ak Parti' Dedi

14 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı Şemsettin Akağaç kazandı.

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı Şemsettin Akağaç kazandı.

Daha önce MHP' nin belediyesi olan Dumlupınar ilçesi, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti adayı Şemsettin Akağaç'ın zaferi ile sonuçlandı.

Birbirine çok yakın sonuçlarla biten seçimde Akağaç, Yüzde 34.90 ile en yakın rakibinine yüzde 2 fark atarak kazandı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra AK Parti ilçe binasında açıklama yapan Akağaç, "Hiç kimseye kırgınlığımız,dargınlığımız olamaz. Hepimizin ortak sevdası Dumlupınar ilçemizdir. Kurtuluşun topraklarında yaşayan fertler olarak hep birlikte el ele, gönül gönüle ilçemize hizmet etmek için çalışacağız. Dumlupınar Anadoluya açılan en büyük kapıdır. Rabbime şükürler olsun bu kapıdan girip ilçemize hizmet etmek bize nasip oldu. Allah utandırmasın" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:24 Kaynak: İHA

Kütahya, Şemsettin Akağaç, AK Parti, Dumlupınar
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