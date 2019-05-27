Son Dakika Haberleri: Dumlupınar Belediyesi'nden halk iftarı

Dumlupınar Belediyesi'nden halk iftarı

5 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar Belediyesi tarafından 2 bin kişiye iftar yemeği verildi.

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Kütahya'nın Dumlupınar Belediyesi tarafından 2 bin kişiye iftar yemeği verildi.

Dumlupınar Anıt Meydanı'nda verilen iftar yemeğine Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, kurum amirleri ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

İftar öncesi çocukların eğlenmesi için özel olarak hazırlanan oyun parkında, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Çocuklar için Hacivat Karagöz oyunu etkinliği düzenlendi.

AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç yaptıkları konuşmalarda birlik ve beraberliğe vurgu yaparak Ramazan ayının huzurlu ve bereketli geçmesi temennisinde bulundular.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı konuşmada, "Hep birlikte kardeşçe bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Önemli olan birlik ve beraberlikleri oluşturmaktır. Fani dünyada bugün varız, yarın yokuz. Bu nedenle dostluklarımız daim olsun. Düzenlemiş olduğumuz iftar yemeği programına katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

İftar yemeği, dua edilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:54 Kaynak: İHA
Şemsettin Akağaç, Kütahya, Dumlupınar, Yaşam
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