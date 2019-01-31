Dumlupınar Belediyesi'ne Atık Su Arıtma Tesisi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde İller Bankası ile yapılan yazışmalar sonucu 'SUKAP' projesi dahilinde atıksı arıtma tesisi kurulmasının onaylandığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde İller Bankası ile yapılan yazışmalar sonucu 'SUKAP' projesi dahilinde atıksı arıtma tesisi kurulmasının onaylandığı bildirildi.



Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, yaptığı açıklamada, "Gerekli izinler alınarak tesisin kurulacağı taşınmazlar için mülkiyeti maliye hazinesine ait olan ilçemiz Turgut Özal mahallesinde yer tahsisi alınmıştır. İller Bankası tarafından tesisin yapımı için yüzde 50 hibe onaylanmıştır. Geriye kalan kısım ise Belediye kaynaklarımız yetersiz olduğu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan talep edilmiştir. Bakanlığımızın bizden istediği tüm evraklar tamamlanarak teslim edilmiştir. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.



Başkan Tezcan, "Göreve geldiğimiz günden beri ilçemizin temel ihtiyacı olan hamam ve tuvaletlerin yapımını bitirdik. İlçemiz sokaklarında kilitli parke taşıma işlerini tamamladık. Yine ilçemizin çok ihtiyaç duyduğu sosyal tesislerin inşaatını tamamlayarak hizmete sunduk. Dumlupınar ilçemizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

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