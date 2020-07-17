Dumlupınar'da 48 vatandaşa 71 koç dağıtıldı - Son Dakika

Dumlupınar'da 48 vatandaşa 71 koç dağıtıldı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Koyunculuk Enstitüsünden seçilen, damızlık vasıfları yüksek 1-4 yaşlarında Karacabey Merinosu ırkına ait damızlık 71 adet koç, 48 üreticiye dağıtıldı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Koyunculuk Enstitüsünden seçilen, damızlık vasıfları yüksek 1-4 yaşlarında Karacabey Merinosu ırkına ait damızlık 71 adet koç, 48 üreticiye dağıtıldı.

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Proje ile ilgili yapılan açıklamada, "Kütahya İl Özel İdaresi proje teklifleri programı doğrultusunda koyunlarda verimliliği artırma projesi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanarak onaya sunulmuş ve yüzde 25 üretici katkısı sağlanması ile proje İl Özel İdaresince bütçe tahsisi sağlanarak hayata geçirilmiştir. Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde İlçe Müdürlüğü tarafından uygun işletmeler seçildi. Koç katım mevsimi de dikkate alınarak seçimin haziran ayında bitirilmesi hedeflendi. Yaklaşık 1 hafta süreyle Bandırma Koyunculuk Enstitüsünden damızlık vasıfları yüksek 1-4 yaşlarında Karacabey Merinosu ırkına ait damızlık 71 adet koç seçilerek Dumlupınar ilçesi köylerinden 48 vatandaşa dağıtımı yapıldı.


Karacabey Merinosu ırkına ait damızlık koçlardan elde edilecek melezlemeden doğacak yavrularda doğum ağrılığının 4,5 - 5,5 kilogram, ergin canlı ağırlığın 60 - 80 ilogram, bir batında ortalama kuzu veriminin 1,5 laktasyon, süt veriminde ise 70 - 80 kilogram hedefleniyor. Dağıtılan koçların İlimize, İlçemize ve üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Karacabey, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Dumlupınar'da 48 vatandaşa 71 koç dağıtıldı - Son Dakika
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