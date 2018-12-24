Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'da Ağaçköy Şehitliği Restore Edilecek

Dumlupınar'da Ağaçköy Şehitliği Restore Edilecek

33 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Ağaçköy'de bulunan şehitliğin restorasyon çalışmalarının 2019 yılı yatırım programına alındığı bildirildi.

Dumlupınar'da Ağaçköy Şehitliği Restore Edilecek, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Ağaçköy'de bulunan şehitliğin restorasyon çalışmalarının 2019 yılı yatırım programına alındığı bildirildi.

Dumlupınar ilçesine bağlı Ağaçköy'de, Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Niyazi Tezcan ve köy halkının katıldığı halk toplantısında şehitliğin restorasyon yapılacağı müjdesini verdi.

Başkan Niyazi Tezcan yaptığı konuşmada, "10 Kasım 2018 günü Kaymakamımız ve Türk Şehitlikleri İmar Vakfı yöneticileriyle görüşmelerimiz sonucunda, vakfın 16 Kasım 2018 tarihinde yapmış olduğu toplantıda aldığı karar gereğince, 2019 yılı yatırım programına ilçemize bağlı Ağaçköy'de bulunan şehitliğin restorasyon çalışmasınında dahil edildiği bilgisi gelmiştir. Türk Şehitlikleri İmar Vakfı'na çok teşekkür ederiz. İlçemize ve Ağaçköyümüze hayırlı olsun" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:30 Kaynak: İHA

Yaşam
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