Dumlupınar'da bağımlılıkla mücadele toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Dumlupınar'da bağımlılıkla mücadele toplantısı - Son Dakika

Dumlupınar'da bağımlılıkla mücadele toplantısı

6 saat önce

Kütahya'nın Dulupınar ilçesinde bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.

Dumlupınar'da bağımlılıkla mücadele toplantısı, System.String[]

Kütahya'nın Dulupınar ilçesinde bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu Başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve kurum amirleri katıldı.


Toplantıda çocuk ve gençlerin uyuşturucu ile tanışmasını önlemek amacıyla ailelerin çocuklarını okul ve okul dışı yaşamlarını gözetim altında tutmaları ve uyuşturucu tehdidi konusunda bilinçlendirilmesi, okullarda rehber öğretmenler tarafından uyuşturucu madde bağımlılığı ve zararları konularında eğitimler verilmesi, bağımlılıkla mücadelenin ilgili kurumlar tarafından sorumlulukların yerine getirilmesi hakkında kararlar alındı. - KÜTAHYA

Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

12 yaşındaki çocuk, abisinin kamyonetini kullanarak yangından kurtulmayı başardı
Demir kapıya kafası sıkışan çocuk feci şekilde öldü Çığlıklarını duyan olmadı: 5 yaşındaki çocuğun feci ölümü 13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenen kadın, her yerde biyolojik ailesini arıyor

Son Dakika Haberleri
16:55 Asgari ücret hangi ülkede ne kadar? - Son Dakika Haber
16:50 İYİ Parti Genel Bakanı Akşener'in kabulleri - Son Dakika Haber
16:50 Midyat'ta doğalgaz çalışmaları - Son Dakika Haber
16:46 Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani: "Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki başarılı... - Son Dakika Haber
16:44 FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika Haber
16:41 Nakliyeci kılığına giren hırsızlar yakalandı - Son Dakika Haber
16:25 17 saat içinde aldığı 4 ölüm haberiyle yıkıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 17:05:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dumlupınar'da bağımlılıkla mücadele toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]