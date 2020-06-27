Dumlupınar'da hayvan üreticilerini sevindiren haber - Son Dakika

Dumlupınar'da hayvan üreticilerini sevindiren haber

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde hayvancılık için son derece öenmli olan 600 dekarlık Ulualan Yaylası'nın mera vasfına kavuşması hayvan üreticileri tarafından sevinçle karşılandı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde hayvancılık için son derece öenmli olan 600 dekarlık Ulualan Yaylası'nın mera vasfına kavuşması hayvan üreticileri tarafından sevinçle karşılandı.


AK Parti Dumlupınar İlçe Başkanı Ali Bursa, yaptığı açıklamada, "Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'un aplikasyonunu ücretsiz olarak bizzat yaptığı Ulualan yaylamızın mera vasfına cevrilmesi ilçemizde menuniyetle karşılandı. Hayvancılık açısından önem arz eden 600 dekarlık yaylamızı mera vasfına kavuşması ile ıslahı yapılabilir hale geldi ve bu alan bizzat hayvan sahiplerinin hakkı oldu. Geriye kalan 350 dekarlık orman alanınI ise Orman Bölge Müdürümüz Hasan Keskin ile görüşerek otlakiye olarak kullanılması, bu alanda da orman genel müdürlüğümüz tarafından hayvan üreticilerimize yönelik kolaylıklar sağlanması sözünü aldık. Baharla Dumlupınar sarı çiçek yaylası gibi olacak. Dumlupınar'a desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'a, Dumlupınar'ın gururu İshak Gazel vekilime, Ceyda Çetin Erenler vekilime, Ahmet Tan vekilime, Belediye Başkanı Şemsettin Akağac'a ve emeği geçen herkeze çok teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

Dumlupınar, AK Parti, Kütahya, Ceyhun, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 07:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Dumlupınar'da hayvan üreticilerini sevindiren haber - Son Dakika

Son Dakika

13:56 AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı 13:52 İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 12:10 Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:31 Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var 11:25 Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 10:51 Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak 10:50 Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu 10:47 Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi 10:33 Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti 09:11 Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti 08:42 İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez 01:01 Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
13:55
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
13:51
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
12:46
Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü
12:41
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
12:31
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
12:12
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
12:09
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
11:58
Burcu Esmersoy, Instagram'dan yaptığı ürün tanıtımlarıyla servetine servet katıyor
11:51
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
11:50
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 14:02:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dumlupınar'da hayvan üreticilerini sevindiren haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]