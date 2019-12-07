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Dumlupınar'da karla mücadele toplantısı

7 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, karla mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı.

Dumlupınar'da karla mücadele toplantısı, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, karla mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı.Toplantıda, karla mücadele konusunda alınacak tedbirler, eksiklikler ve ihtiyaç hissedilen konularda, gerekli koordinasyonun sağlanması konuları ele alındı.


Toplantıya Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu'nun yanı sıra Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve ilgili kurum amirleri katıldı.


Kaymakam Abbasoğlu, toplantıda sonrası yaptığı açıklamada, "Karla mücadele döneminde herhangi bir sıkıntıya mahal vermemek için, alacağımız önlemleri ele aldık. Ayrıca karla mücadele programımızı oluşturarak, ilçelerimizde ve köylerimizde vatandaşlarımıza daha etkin bir şekilde hizmet etmeyi hedefliyoruz" dedi.


Kış döneminde trafik güvenliğinin yanı sıra vatandaşların can ve mal güvenliğine de büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, "Kar yağışlarının başlaması ile birlikte yolların kapanması, buzlanması ve güvenli trafik akışını tehlikeye sokacak olayların yaşanmaması için tedbirlerin önceden alınması gerekiyor. Köylerimizden taşımalı eğitimle ilçemize gelen öğrenciler ile okul çevresinde her türlü güvenliğin sağlanarak aksamaya meydan verilmemesini ve bu konu hakkında ilgili kurum ve kuruluşların hassas davranmaları gerekiyor. Toplantıda bu konuları ele alıp karara bağladık" diye konuştu. - KÜTAHYA

Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:29 Kaynak: İHA
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