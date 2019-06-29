Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'da Kent Konseyi Çalışma Yönergesi Toplantısı
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Dumlupınar'da Kent Konseyi Çalışma Yönergesi Toplantısı

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı iş birliği ile Kent Konseyi Çalışma Yönergesi Toplantısı yapıldı.

Dumlupınar'da Kent Konseyi Çalışma Yönergesi Toplantısı, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı iş birliği ile Kent Konseyi Çalışma Yönergesi Toplantısı yapıldı.

Belediye Sosyal Tesislerinde yapılan toplantı, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç'ın başkanlığında aaire amirleri, muhtarlar, İl Genel Meclis Üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, toplantıd yaptığı konuşmada, "Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma amaçlarını kapsayan Kent Konseyinin ilçemizde oluşumunun, özellikle kurtuluşun sağlandığı bu topraklara katkısının çok büyük olduğununun farkındayız" dedi.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, toplantıda kent konseyinin amacı, oluşumu, görevleri, yürütme kurulu hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bununla birlikte kent konseyinin çalışma gruplarının oluşumu, çalışma esasları ve yürütme organlarının seçimi hakkında istişarelerde bulunuldu. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:57 Kaynak: İHA
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