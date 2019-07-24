Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'da kır lokantası ve mesire alanı projesi
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Dumlupınar'da kır lokantası ve mesire alanı projesi

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Afyonkarahisar Milli Parklar Bölge Müdürü Nevzat Alğan'ı makamında ziyaret etti.

Dumlupınar'da kır lokantası ve mesire alanı projesi, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Afyonkarahisar Milli Parklar Bölge Müdürü Nevzat Alğan'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve tanıtım faaliyetleri hakkında istişarelerin yanı sıra Dumlupınar göleti etrafında yapılması planlanan mesire alanı ve kır lokantası yapım projesi üzerinde istişareler gerçekleştirildi. Gölet etrafına yapılması palanlanan mesire alanı ve kır lokantasının ilçe ekonomisine getireceği canlılığa vurgu yapıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Parklar Bölge Müdürü Nevzat Alğan, Kaymakam Abbasoğlu'na ve Belediye Başkanı Akağaç'a teşekkür etti. - KÜTAHYA
Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:04 Kaynak: İHA
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