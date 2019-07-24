Dumlupınar'da kır lokantası ve mesire alanı projesi
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Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Afyonkarahisar Milli Parklar Bölge Müdürü Nevzat Alğan'ı makamında ziyaret etti.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:04 Kaynak: İHA
'nın Dumlupınar
Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç
, Afyonkarahisar Milli Parklar Bölge Müdürü Nevzat Alğan'ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve tanıtım faaliyetleri hakkında istişarelerin yanı sıra Dumlupınar göleti etrafında yapılması planlanan mesire alanı ve kır lokantası yapım projesi üzerinde istişareler gerçekleştirildi. Gölet etrafına yapılması palanlanan mesire alanı ve kır lokantasının ilçe ekonomisine getireceği canlılığa vurgu yapıldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Parklar Bölge Müdürü Nevzat Alğan, Kaymakam Abbasoğlu'na ve Belediye Başkanı Akağaç'a teşekkür etti. - KÜTAHYA
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