Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'da köy yolları yapım çalışmaları
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Dumlupınar'da köy yolları yapım çalışmaları

40 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kütahya İl Özel İdaresi 2019 yatırım programına alınan Büyükaslıhanlar, Ağaçköy yolu arası sıcak asfalt kaplanmasına yönelik çalışmalara başlandığı bildirildi.

Dumlupınar'da köy yolları yapım çalışmaları, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kütahya İl Özel İdaresi 2019 yatırım programına alınan Büyükaslıhanlar, Ağaçköy yolu arası sıcak asfalt kaplanmasına yönelik çalışmalara başlandığı bildirildi.

Şehitliklerin bulunduğu Büyükaslıhanlar, Ağaçköy arasındaki yolda sıcak asfalt öncesi temel altyapı çalışmaları, İlçe Kaymakamlığı Özel İdaresi ve Kütahya il Özel İdaresi tarafından başlatıldı.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, "Yol çalışmaları kapsamında köprülerin genişletilmesi ve gerekli yerlerde alt yapının yenilenerek iyileştirilmesini planlıyoruz. Bugün çalışmaları yerinde inceleyip il özel idare ekipleriyle istişarelerde bulunduk. Hedefimiz kısa sürede bu çalışmaları bitirip köy yollarımızı hizmete sunmak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:40 Kaynak: İHA
Kütahya, Dumlupınar, Yaşam
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