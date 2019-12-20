Dumlupınar'da köy yollarını genişletme çalışmaları - Son Dakika
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Dumlupınar'da köy yollarını genişletme çalışmaları

6 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kızılcaköy ve Selkisaray arası grup köy yolunda, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yol genişletme çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Dumlupınar'da köy yollarını genişletme çalışmaları, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kızılcaköy ve Selkisaray arası grup köy yolunda, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yol genişletme çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu çalışmaları yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere alanı ziyaret etti.


Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, " Vatandaşlarımızın daha sağlıklı koşullarda ulaşım ihtiyaçlarını yerine getirmeleri için köy yollarımızda başlatılan altyapı, genişletme, bakım ve onarım işleri titizlikle devam ediyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:39 Kaynak: İHA
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