Dumlupınar'da Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri

Kütahya'nın Dumlupınar İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Büyükaslıhanlar köyünde "Peygamberimiz ve Aile" konulu program düzenlendi.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, ilahi ve şiirlerin okunmasının ardından "Peygamberimiz ve Aile" konulu sohbetin İlçe Müftüsü Aslan Gülay tarafından yapılması ile sona erdi.



Daha Sonra İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Dumlupınar İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen Sabah Namazı Buluşma Programı kapsamında merkez cami cemaatiyle bir araya geldi. Namazın ardından İlçe Müftülüğü tarafından vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu. - KÜTAHYA