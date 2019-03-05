Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'da Protokol ve Vatandaşlar Sabah Namazında Buluştu

Dumlupınar'da Protokol ve Vatandaşlar Sabah Namazında Buluştu

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Büyük Aslıhanlar köyünde Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu ve protokol üyeleri sabah namazında buluşular.

Dumlupınar'da Protokol ve Vatandaşlar Sabah Namazında Buluştu, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Büyük Aslıhanlar köyünde Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu ve protokol üyeleri sabah namazında buluşular.

llçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, İlçe Emniyet Amiri İbrahim urt ve İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk sabah namazı buluşma programında Büyük Aslıhanlar cemaatiyle bir araya geldi.

Sabah vaktinde yapılan bu buluşmadan memnuniyetini dile getiren vatandaşlarımız çorba ikramında bulundular.

Her dönemde her türlü sıkıntının bir araya gelerek aşıldığını belirten Kaymakam Abbasoğlu "Bu kıymetli saatlerde halkımızla bir araya gelmenin mutluluğu içindeyiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:26 Kaynak: İHA

Kütahya, Dumlupınar, Yaşam
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