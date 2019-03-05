Dumlupınar'da Protokol ve Vatandaşlar Sabah Namazında Buluştu
1 saat önce
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Büyük Aslıhanlar köyünde Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu ve protokol üyeleri sabah namazında buluşular.
Kütahya
'nın Dumlupınar
ilçesi Büyük Aslıhanlar köyünde Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu ve protokol üyeleri sabah namazında buluşular.
llçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Jandarma
Komutanı Mustafa Çelik
, İlçe Emniyet Amiri İbrahim urt ve İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk sabah namazı buluşma programında Büyük Aslıhanlar cemaatiyle bir araya geldi. Sabah
vaktinde yapılan bu buluşmadan memnuniyetini dile getiren vatandaşlarımız çorba ikramında bulundular.
Her dönemde her türlü sıkıntının bir araya gelerek aşıldığını belirten Kaymakam Abbasoğlu "Bu kıymetli saatlerde halkımızla bir araya gelmenin mutluluğu içindeyiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:26 Kaynak: İHA
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