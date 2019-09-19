Dumlupınar'da sabah namazı buluşmaları

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Küçük Aslıhanlar köyünde Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu ve protokol üyeleri sabah namazında köylülerle buluştu.



Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt ve İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk sabah namazı buluşma programında Küçük Aslıhanlar cemaatiyle bir araya geldi.



Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Sabah namazının huzurunu köylülerimizle paylaşıyoruz. Onlarla birlik ve beraberlik içerisinde, hem manevi değerlerimizi birlikte yaşıyor, hem de sorunlarını çözmek için istişareler yapma imkanı buluyoruz" dedi. - KÜTAHYA