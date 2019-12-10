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Dumlupınar'da sabah namazı buluşmaları

7 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Selkisaray köyünde Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu ve protokol üyeleri sabah namazında köylülerle buluştu.

Dumlupınar'da sabah namazı buluşmaları, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Selkisaray köyünde Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu ve protokol üyeleri sabah namazında köylülerle buluştu.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik ve İlçe Müftüsü Aslan Gülay sabah namazı buluşma programında Selkisaay köyü cemaatiyle bir araya geldi.


Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Sabah namazının huzurunu köylülerimizle paylaşıyoruz. Onlarla birlik ve beraberlik içerisinde, hem manevi değerlerimizi birlikte yaşıyor, hem de sorunlarını çözmek için istişareler yapma imkanı buluyoruz" dedi.


Protokol üyeleri daha sonra köy konağı ve çeşitli amaçlarla vatandaşlara hizmet verecek olan binada incelemelerde bulundu. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:57 Kaynak: İHA
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