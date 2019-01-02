Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'da Şehit Ailesine Ziyaret

Dumlupınar'da Şehit Ailesine Ziyaret

39 dakika önce

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, 1999 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Yaşar Yıldız'ın ailesini ziyaret etti.

Dumlupınar'da Şehit Ailesine Ziyaret, System.String[]
Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, 1999 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Yaşar Yıldız'ın ailesini ziyaret etti.

Ziyarete, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri İbrahim Kurt ve daire amirleri katıldı.

Kaymakam Abbasoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, "Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarındayız. Daire amirlerimizle birlikte sık sık şehit ailelerimiz ve gazilerimize ziyaretlerimiz olacak. Onların ihtiyaçlarını, dertlerini dinleyeceğiz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi.

Daha sonra İlçe Müftü Vekili tarafından başta Şehit Yaşar Yıldız olmak üzere aziz şehitlerimizin ruhuna dua okundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Şehit Babası Yaşar Yıldız, "Devletimiz her kurumuyla daima yanımızda. Kaymakam beyimiz göreve başladığından bu tarafa kısa sürede 3 kez ziyarette bulundu. Sağolsun her türlü derdimizle uğraşıyor. Rabbim devletimize. milletimize güç versin. Sağolsunlar var olsunlar" dedi.(YD-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Şemdinli, Hakkari, Dumlupınar, Yaşam
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