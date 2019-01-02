Dumlupınar'da Şehit Ailesine Ziyaret

Dumlupınar
Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, 1999 yılında Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Yaşar
Yıldız'ın ailesini ziyaret etti.
Ziyarete, Jandarma
Komutanı Mustafa Çelik
, Emniyet Amiri İbrahim Kurt
ve daire amirleri katıldı.
Kaymakam Abbasoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, "Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarındayız. Daire amirlerimizle birlikte sık sık şehit ailelerimiz ve gazilerimize ziyaretlerimiz olacak. Onların ihtiyaçlarını, dertlerini dinleyeceğiz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi.
Daha sonra İlçe Müftü
Vekili tarafından başta Şehit Yaşar Yıldız olmak üzere aziz şehitlerimizin ruhuna dua okundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Şehit Babası Yaşar Yıldız, "Devletimiz her kurumuyla daima yanımızda. Kaymakam beyimiz göreve başladığından bu tarafa kısa sürede 3 kez ziyarette bulundu. Sağolsun her türlü derdimizle uğraşıyor. Rabbim devletimize. milletimize güç versin. Sağolsunlar var olsunlar" dedi.(YD-EFE) - KÜTAHYA