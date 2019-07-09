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Dumlupınar'da Şehit babasına Bayrak ve Kur-an'ı Kerim hediye edildi

2 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde protokol tarafından Kurtuluş Savaşı şehitleri ve terörle mücadele de şehit olan askerlerin kabirleri ziyaret edildi.

Dumlupınar'da Şehit babasına Bayrak ve Kur-an'ı Kerim hediye edildi, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde protokol tarafından Kurtuluş Savaşı şehitleri ve terörle mücadele de şehit olan askerlerin kabirleri ziyaret edildi.

Ziyaretlere Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik ve kurum amirleri katıldı.

Ziyaretler kapsamında, Kurtuluş Savaşı'nda Dumlupınar ilçesi Ağaçköy'de şehit düşen ve üç ayrı yerde bulunan şehitler, Şehit Mehmet Kahraman'ın Küçükaslıhanlar köyündeki kabri ve Büyükaslıhanlar köyünde bulunan kurtuluş savaşı şehitlerinin kabirleri, Hamurköylü Şehit Yaşar Yıldız'ın kabri ve ailesi ziyaret edildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Ziyaretlerde tüm şehitlerimiz ve 15 Temmuz Şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Kabir ziyaretinin ardından şehidimiz Yaşar Yıldız'ın baba ocağına geçilerek annesi Kezban teyze ziyaret edildi. Ardından Şehidimizin Babasına Kuran-ı Kerim ve Al Bayrağımızı takdim ettik" diye konuştu. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:51 Kaynak: İHA
Dumlupınar, Kütahya, Yaşam
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