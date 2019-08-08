Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'da şehitlere vefa
Son Dakika Yaşam Haber

Dumlupınar'da şehitlere vefa

51 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yer alan Dumlupınar Şehitliği, anıtlar ve Dumlupınar Müzesi'ni ziyaret edecek konuklar için tasarlanan mesafe ve yön bilgisinin yer aldığı levhalar tamamlandı.

Dumlupınar'da şehitlere vefa, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yer alan Dumlupınar Şehitliği, anıtlar ve Dumlupınar Müzesi'ni ziyaret edecek konuklar için tasarlanan mesafe ve yön bilgisinin yer aldığı levhalar tamamlandı.

Kurtuluş Savaşı'nın en kanlı çatışmalarının yaşandığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Dumlupınar'da şehitlere vefa borcu ödeniyor. Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman'ın talimat ve destekleriyle hayata geçirilen "Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri" kapsamında şehitler diyarı Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde başlatılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Dumlupınar Kaymakamlığı ile Altıntaş Kaymakamlığı tarafından hazırlanan Dumlupınar Şehitliği, Atatürk Evi, Dumlupınar Müzesi, Kurtuluş Anıtı ve Şehit Baba - Oğul Anıtı'na giden yollara yön ve bilgilendirme levhaları monte edildi. Afyon- İzmir, Afyon-Kütahya, Kütahya- Uşak yollarında belli noktalara "Kurtuluşun Topraklarına Hoş Geldiniz", "Dumlupınar'dasın Bayrağın Düşmediği Yerdesin!", "Şehit Dedeleriniz Sizi Bekliyor" yazılı levhalar konuldu. - KÜTAHYA
Dumlupınar, Türkiye, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı
Erdoğan: Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır Jennifer Lopez'den beklenen Türkiye mesajı geldi Bayram öncesi motorine ve benzine indirim bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 09:53:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'da şehitlere vefa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]