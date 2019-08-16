Dumlupınar'da şehitliklerde çalışmalar aralıksız sürüyor
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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi şehitliklerde düzenleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:50 Kaynak: İHA
'nın Dumlupınar
ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı
öncesi şehitliklerde düzenleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç
ile birlikte yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin künyelerinin yazılacağı mermer bloklar Kütahya İl Özel İdaresi, Dumlupınar Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığımız iş birliği ve koordinesi ile şehitliklerimize getirilerek montajı tamamlandı. Ayrıca Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında Büyükaslıhanlar Köyü Üç Tepeler Şehitliği'nde çevre düzenlemesi ve otopark yapımı için ön hazırlık çalışmalarının bitirilmesi ile beraber kilitli parke döşeme çalışmalarına başlanıldı" ifadelerini kullandı. (YD-EFE) - KÜTAHYA
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