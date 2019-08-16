Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'da şehitliklerde çalışmalar aralıksız sürüyor
Son Dakika Yaşam Haber

Dumlupınar'da şehitliklerde çalışmalar aralıksız sürüyor

55 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi şehitliklerde düzenleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Dumlupınar'da şehitliklerde çalışmalar aralıksız sürüyor, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi şehitliklerde düzenleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ile birlikte yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin künyelerinin yazılacağı mermer bloklar Kütahya İl Özel İdaresi, Dumlupınar Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığımız iş birliği ve koordinesi ile şehitliklerimize getirilerek montajı tamamlandı. Ayrıca Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında Büyükaslıhanlar Köyü Üç Tepeler Şehitliği'nde çevre düzenlemesi ve otopark yapımı için ön hazırlık çalışmalarının bitirilmesi ile beraber kilitli parke döşeme çalışmalarına başlanıldı" ifadelerini kullandı. (YD-EFE) - KÜTAHYA
Şemsettin Akağaç, Zafer Haftası, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şans eseri muhtar seçilen kadın, köydeki dehşete kurban gitti
Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı, 4 bin 827 TL ceza yedi Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 12:46:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'da şehitliklerde çalışmalar aralıksız sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]