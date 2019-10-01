Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'da şeker pancarı bereketi
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Dumlupınar'da şeker pancarı bereketi

39 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan pancar söküm işinin başladığı bildirildi.

Dumlupınar'da şeker pancarı bereketi, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan pancar söküm işinin başladığı bildirildi.


Özellikle ilçeye bağlı Eyidemir köyünde, tüm vatandaşların önemli geçim kaynaklarından biri olan şeker pancarında bu yıl oldukça yüksek rekolte beklendiği belirtildi.


Söküm döneminin başlamasından dolayı Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, şeker pancarı üreticilerini tarlada ziyaret ederek, çiftçilerle sohbet edip pancar sökümü hakkında bilgi aldı.


İlçe ekonomisine önemli katkısı olan ve köylünün ana geçim kaynağı şeker pancarı üretiminin bu yıl beklenenden daha yüksek rekoltede gerçekleşeceğini belirten Kaymakam Abbasoğlu, çitçilere bol ve bereketli kazançlar dileklerinde bulundu. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:12 Kaynak: İHA
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