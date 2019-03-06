Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'da Tarım ve Hayvancılık Konuları Ele Alındı

Dumlupınar'da Tarım ve Hayvancılık Konuları Ele Alındı

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaş'ı ziyaret eden Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu'nun ilçede tarım ve hayvancılık konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığı bildirildi.

Dumlupınar'da Tarım ve Hayvancılık Konuları Ele Alındı, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaş'ı ziyaret eden Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu'nun ilçede tarım ve hayvancılık konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığı bildirildi.

İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik ve İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt' unda eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Abbasoğlu, küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı ile tarımsal ve hayvancılık alanında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Dumlupınar ilçesinin tarım potansiyeli ve sert iklimine uygun tarımsal çeşitliliğin yapılabilirliği konusunda fikir alışverişinde bulunulduklarını belirten Kaymakam Abbasoğlu, "Tarım Müdürlüğümüzün kurumlar arası ve kooperatiflerle iş birliğinde ve koordinasyonunda önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Özellikle gübre, tohum,mazot gibi girdilerin yüksek maliyet teşkil ettiği bu dönemde kooperatifleşmenin önemini bir kez daha hatırlatarak, kooperatiflerin maliyetleri azaltıp çiftçimizin kazancını ve verimini artırmada çok büyük payı olduğunu belirtmek isterim" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:28 Kaynak: İHA

Altıntaş, Kütahya, Dumlupınar, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Survivor'da Ödülünü Kazanan Yarışmacısı, Sevgilisinden Beklediği İlgiyi Göremeyince Gözyaşlarına Boğuldu 28 Yaşındaki Genç, Evine Girdiği 72 Yaşındaki Kadına Tecavüz Etti

Gençlerden Örnek Davranış! Çıplak Ayaklı Vatandaşı Bulup Bot Hediye Ettiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 12:25:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'da Tarım ve Hayvancılık Konuları Ele Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]